Romain LANGOT

COMPETENCES



. Suivi de clientéle

. Accueil client

. Organisation des budgets

. Retouche d’image

. Prospection client

. Fidélisation client

. Colorisation, conversion des images

. Création d’équipe

. Monter des décors



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



. Mar 2006 – Mar 2011 : Studio MC2L (Photographie professionnelle )

Assistant, Infographiste , Retoucheur, Régisseur (CDI)

Boulogne-Billancourt



. Juin 2003 – Dec 2005 : ID EN COURBE (Agence de communication)

Infographiste , Maquettiste (CDI)

Boulogne-Billancourt



. Mai 2001 – Juin 2003: LA BELLE BLEUE (Photographie professionnelle )

Assistant, Régisseur , Décorateur (CDI)

St Ouen



. Jan 2000 – Avr 2001 : TOWER CASINO GROUP ( Casino )

Bar Manager (CDI)

Reading



FORMATION



. 2010/2011- Formation perfectionnement Photoshop CS5 (via MC2L)

. 2005 - Formation perfectionnement Photoshop , In desing (via Id en Courbe)

. 2001 – Formation en alternance infographie (via La Belle Bleue)

. 1998 – BAC STL



Mes compétences :

Communication

Édition

Publicité

Retouche image