Mes études m'ont mené d'un diplôme universitaire technologique Mesures Physiques à un diplôme d'Ingénieur Commercial en passant par un DUETI en Ecosse dans les énergies renouvelables et le management.



Mes expériences professionnelles m'ont apporté les connaissances nécessaires à la gestion de projet et la gestion d'équipe terrain, le développement de secteur commercial, la création de relationnel.

Depuis mon arrivé à Samson Régulation SA, je mets ces points en pratiques dans le développement commercial, la réponse aux cahiers des charges techniques et la fidélisation clientèle.

Depuis septembre 2018, j'ai évolué au sein de l'entreprise dans un poste de responsable grands comptes afin de parfaire mes connaissances techniques du domaine et améliorer encore mes capacités commercials au niveau négociation et gestion de clients complexes.



J'espère que ces expériences m'amèneront à moyen terme à un poste de management. J'ai toujours voulu exercer le travail en équipe et mener une équipe vers la réussite tout en essayant de gérer au mieux le côté humain des personnes pour en tirer le meilleur dans les meilleurs conditions de travail.



Mon expérience à l'étranger en Ecosse m'a montré m'a permis de développer mon ouverture d'esprit et d'être compréhensif et à l'écoute des différents types de personne.



Dernièrement, deux formations commerciales m'ont permis de développer mes acquis et d'avoir une vision plus approfondies des prérequis dans tous ces métiers.

- Boostez votre efficacité commerciale

- Négociation commerciale Niveau 2: Tactique et comportement



Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.



Cordialement,



Romain Lassablière

Responsable grands comptes

Mobile: 07 83 12 88 39

Mail: romain.lassabliere@gmail.com



Mes compétences :

Management

Pack Microsoft Office

Marketing

Traitement de l'eau

Sport

Commercial

Communication

Visual Basic

Prescriptions

LabVIEW

Euromed Management