Romain LAZZARINI

Spécialiste Compensation & Benefits au sein du Groupe Nestlé depuis Avril 2011, j'ai auparavant effectué un stage de 10 mois sur un baromètre social pour l'ensemble du groupe en France.



Auparavant, j'ai été pendant un an Chargé de Recrutement au sein d'une association de cabinets de recrutement : Andrasi (spécialisé dans les métiers des médias et du batiment) et KPI (spécialisé dans les profils de l'informatique)





Autres informations:

- Mémoire effectué sur les Effets du changement organisationnel dans les clubs de football professionnel.

- Elu Conseiller Municipal de Lésigny (77) en 2008.



Mes compétences :

Projet RH

Excel et Access

Ressources Humaines

RH