Romain LE GALL

Bonjour à tous,



Je suis un futur étudiant à l'Ecole Supérieure de Commerce Sup de Co Montpellier pour la rentrée 2012/2013. Je me suis engagé dans un cursus en apprentissage sur 24 mois et suis actuellement à la recherche d'une entreprise



Passionné par le domaine des ressources humaines, je souhaite me spécialiser dans le recrutement. Titulaire d'une Licence STAPS, je désire partager mon expérience, dans la gestion d'un groupe ainsi que dans la capacité à évaluer les compétences d'un individu, à ma future entreprise.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Recrutement

Ressources humaines