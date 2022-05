Romain LE GARREC

Je m’appelle Romain, j'ai 32ans.

Actuellement, je recherche du travail et je suis disponible.

Je suis rigoureux, discret, motivé, disponible, ponctuel et prêt à apprendre quel que soit le domaine car je veux me rendre utile.

J'ai très peu d'expérience et un niveau Bac Pro Comptabilité mais je compense par ma motivation et mon envie de bien faire!

J'aime aussi l'esprit d'équipe et je préfères faire plusieurs choses qu'une seule.

Toute aide sérieuse sera la bienvenue.



Mes compétences :

Saisie des factures d'achats et de ventes sur logi