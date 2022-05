Créée le 26 Juillet 2012, par Jimmy CARPY et Romain LE MORVAN, ARJCOM répond à tous vos besoins de communication. En véritable conseiller, nous vous accompagnons tout au long de vos projets : de la création à l’impression de vos supports, nous élaborons ensemble la meilleure stratégie afin de vous démarquer de la concurrence.



Aussi, nous couvrons un large panel de médias, ce qui nous permet de vous proposer LA solution adaptée à votre entreprise et votre projet pour elle.



Faire appel à ARJCOM c'est opté pour trois points essentiels :

- Une équipe dédiée pour toute la durée de votre projet

- Un gain de temps : nous nous chargeons de tout

- Un gain économique : nous négocions les tarifs avec nos prestataires afin de vous faire bénéficier du meilleur rapport qualité/prix



Quel que soit votre budget, notre politique se base sur la transparence, l’honnêteté, la proximité et l’écoute. Vous ne sortirez pas de chez nous sans un projet concret, un bon café et un sourire.

Forts de compétences complémentaires, nous oeuvrons aussi bien pour vos besoins ponctuels que pour ceux sur le long terme, alors qui que vous soyez, petite ou grande société, vous souhaitez communiquer ? Faites appel à ARJCOM !



