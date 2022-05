Romain LEBLANC

"iFinance" est le cabinet de courtage référant pour l'univers de la rénovation de l'habitat et des énergies renouvelables.



Nous offrons une prestation performante et adaptée à nos partenaires. Nous travaillons sur les annules financières, le désendettement de vos clients et/ou leur refinancement.



Mon rôle consiste à mettre en place les conventions avec les sociétés de rénovation de l'habitat à échelle nationale.



Notre organisation et notre staff nous permet de vous assurer un service efficace avec les meilleurs délais possible.



Mes compétences :

Intermédiaire en opérations de banque

Recrutement et mise en place de réseaux de mandata

Analyse