Romain LEBOEUF

Après l'obtention du DESCF (ex DSCG) et d'un Master de la faculté de droit d'Aix en Provence, je me suis dirigé vers la consolidation financière via mon stage de fin d'études. J'ai poursuivi en intégrant le département consolidation d'un cabinet d'expertise comptable parisien de taille significative. J'y ai évolué durant presque cinq années. Mi 2011, j'ai été débauché par un client. Depuis cette date je développe mon expertise dans les domaines de la consolidation, de la fiscalité, et de la comptabilité bancaire. Fin 2012, j'ai accepté l'opportunité d'encadrer une équipe de consolideur (3 à 5 personnes) au sein du service.

Par ailleurs je suis expert comptable mémorialiste suite à la validation des deux écrits du Diplôme d'Expertise Comptable.



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Reporting

Communication financière

Fiscalité

Banque et finance