Romain LÉCUYER

Franco-Tchèque, diplômé d'un Master 2 Finance des Groupes Internationaux, je travaille depuis plus de deux ans chez Decathlon SA en tant que Responsable Administratif et Financier.



Dans mon travail, je considère que mes 3 qualités en terme de savoir-être sont:

-Mon sens du service client.

-Mon orientation vers le défis.

-Mon habilité à faire preuve de courage managériale.



J'ai développé ces trois qualités grâce à mes différentes expériences professionnelles mais aussi grâce aux sports.



Mon sens du service client a été développé pour commencer chez Hermès, puis chez Decathlon vis à vis des responsables d'équipe informatique.

Pour ce qui est du défi, cela provient des différents challenges sportifs que je me donne régulièrement. Prochaine étape courir un marathon en moins de 3h45 et courir la 6000D.

Le courage managériale est avant tout faire preuve de franchise envers ces partenaires professionnels mais aussi envers ces collègues. Decathlon, depuis plusieurs mois, travaille sur le concept d'entreprise libérée. Ce concept ne peut fonctionner uniquement si il y a une confiance. Cette confiance se crée à mon sens par la franchise.



Mes compétences :

Analyse financière

Consulting

Contrôle qualité

Contrôle de gestion

Process

Négociation

Vente

Excel

Normes ifrs

Consolidation

Gestion administrative

Gestion des contrats

Volontariat international en entreprise