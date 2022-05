Romain LEFAUVE

Après avoir relevé le challenge personnel d'une reprise d'études, faisant suite à 2 années d'activité professionnelle en conduite de travaux, j'ai achevé une formation d'Ingénieur BTP, à l'EI CESI - option Ingénierie de projets en juin 2015.



Consécutivement, j'ai rejoins un BET spécialisé dans les systèmes de sûreté et de sécurité rattaché au Bâtiment, afin de renforcer mes compétences techniques.



A présent, l'étape suivante de mon projet professionnel consiste à accéder à un poste complet, valorisant mes différentes expériences. Ce poste permettra de réunir les compétences transverses et complémentaires acquises de l'Acte de construire.



Celui de Chargé d’opérations immobilières, en particulier, me paraît remplir ses conditions.

Je suis à l'écoute du marché et des opportunités professionnelles dans le secteur de l'immobilier neuf.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureau d'études

Conduite de chantier

Analyse de risque

Economie de la contruction

Analyse financière

Analyse technique

Analyse fonctionnelle

Microsoft Project

Microsoft Office

Autocad