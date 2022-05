Romain LEGER

Actuellement en classe de DAEU B, au sein de l'IUT de Maubeuge, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour la rentrée 2017 en BTS SIO à l'université Notre Dame de Grâce de Maubeuge.

Le DAEU est un Diplôme d'accès aux études universitaires, il est l'équivalent du BAC pour les personnes ayant quitter le système scolaire. Ce diplôme permet d'accéder a des études universitaire en accord avec un projet professionnel viable.

Suite a ce BTS SIO, je souhaite m'orienter vers une Licence Professionnelle Cyber défense, anti-intrusion des systèmes d'information - CDAISI

et ensuite un Master Cyber-défense et sécurité de l'information – CDSI.

Mon projet professionnel a terme vise a exercer le métier d'Expert en sécurité des systèmes d’information.



Mes compétences :

Microsoft Office

VMware

UNIX

SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol