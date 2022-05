Romain LEGRAS

- Jeune diplômé d'un master orienté dans le domaine de l'aérospatial.

- Un stage de 5 mois fait au CNES sur un instrument d’astrophysique stellaire.

- Tests de performance et CEM sur le système électrique de l'instrument

- Automatisation de ces tests avec LabVIEW

- Connaissance étendue de l'ingénierie et de l'instrumentation spatiale et des langages de programmation associées



Mes compétences :

Matlab

Microsoft Excel

UNIX

Python Programming

Patran

NASTRAN

Microsoft Windows

Linux

LabVIEW

Java

C++

AWK