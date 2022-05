Romain LÉONARD

Titulaire d’une licence en management et gestion de projet en PME-PMI, et d’un DUT Services et Réseaux de Communication, je souhaite intégrer une équipe de travail pour y développer et enrichir mes compétences.

J’ai effectué mes stages dans un journal quotidien départemental (La Presse de la Manche) où j’ai découvert la communication web et la gestion de projets. Ceci correspond à mes aspirations professionnelles. Mes formations et mes stages m’ont permis, d’acquérir des compétences et de développer mon goût pour l’organisation, le travail d’équipe et la maîtrise de certains logiciels de mise en page et de création.





Mes compétences :

Organisation du travail

Management d'équipe

Community management