Romain LEONE

Dans la restauration depuis une vingtaine d années, j ai dans chaque entreprise appris et evolué. Je suis volontaire, courageux et n'est pas peur des horaires. J aime apprendre et évoluer. J ai été en charge de la gestion du personnel, des stocks et de la bonne marche des différentes entreprises oú je se suis passé. Avide de nouvelles expériences, je souhaiterais un nouveau tournant dans ma vie professionnel en changeant de domaine.