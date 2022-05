Je recherche un poste dans la conception et la mise en place de systèmes électriques, idéalement dans le secteur des énergies renouvelables.

Mon but est d'innover et de travailler sur les nouvelles technologies en vue de mieux gérer la consommation d'énergies en industrie ou chez les particuliers.



Mes compétences :

Electronique

Automates programmables

Autonomie

Travail en équipe

Electricité