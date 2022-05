Romain LESTRINGANT

Diplômé d’école de commerce, j’ai créé 2 entreprises avec succès dans le secteur de l’immobilier (transaction et gestion locative) et réalisé un stage en tant que consultant dans ce même secteur. Je cherche aujourd’hui à apporter mes compétences en termes de développement d’entreprise (niveau stratégique, organisationnel ou commercial) à une société en pleine croissance.



Je recherche un poste à temps plein en tant que business developer (orienté account) ou operation manager, avec une préférence pour le secteur de l'immobilier, de l'hôtellerie ou des nouvelles technologies.



Mes compétences :

Microsoft Office

Création de site web

Ciel Compta

Permis de conduire

Entrepreneuriat

Zoho

Adobe Photoshop

Kigo

Création d'entreprise

WordPress

Cash Flows

Market Research

Cash Management

Audit

Financial Analysis

Back Office

Front Office

Customer Relationship Management