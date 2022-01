Romain M. PRÉSENT

/!\ Same profil on Linkedin, available in english and german => https://fr.linkedin.com/in/romain-m-present-phd-engineer?trk=pub-pbmap /!\



Après une formation dIngénieur Eau et Environnement suivie par alternance à lEcole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, jai effectué un doctorat en Géosciences au Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC, anciennement LEM). Mon sujet de thèse portait sur l'étude de la dynamique de partition de métaux traces et leurs biodisponibilités aux interphases microbiennes.

Depuis trois ans, je travaille en tant qu'ingénieur modélisateur en assainissement pluvial urbain. Je travaille aussi à l'amélioration des outils de gestion des bases de données géographiques et au déploiement des outils SIG open-source au sein de l'entreprise (Postgis, FME).

Les travaux de recherche et de rédactions effectués en thèse m'ont conduit à acquérir des capacités d'autoformation et d'organisation. Ma formation à la recherche et mes expériences d'ingénieur m'ont permis d'acquérir une adaptabilité à bon nombre de thématiques environnementales et aux différents acteurs publics (académiques, communautés de communes) et privés.

En accord avec ma formation académique et professionnelle, je suis à la recherche d'un emploi dans la recherche académique ou privée dans le domaine de l'environnement. Idéalement, je recherche un emploi qui permettrait de mettre en valeur et d'approfondir mes compétences en physico-chimie/microbiologie et en SIG. Je parle français, anglais et allemand. Je suis ouvert aux propositions, et prêt à travailler en Europe, Amérique du Nord, Australie ou Nouvelle-Zélande.