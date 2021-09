Romain MALET

Fort d'une expérience de 4 années en tant qu'autoentrepreneur et des différents postes exercés, j'ambitionne aujourd'hui de me tourner vers un poste de conseiller commercial.

En effet, j'ai acquis des compétences dans le domaine de la relation et du développement de la clientèle, notamment par la recommandation et le réseau.



Mes compétences :

Wi-Fi

SQL

Linux

LAN/WAN/VLAN

Citrix

Cisco Switches/Routers

Adobe Photoshop

Smartphones (IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE)

Microsoft Windows XP/7/8/10

GLPI

Microsoft Windows 2003/2008/2012 Server

Câblage

VMware

Microsoft Office / Open Office