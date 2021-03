Bonjour, Romain MAUREL, porteur d'un projet de jeu vidéo au concept novateur "Rise of the Robots X" et Président de la société Twin Suns qui le développera.



Ce jeu vise à devenir une référence dans son domaine (stratégie en temps réel, basée sur un jeu de cartes à collectionner et de plateau, le tout en Massivement Multijoueurs Online ) et ambitionne de proposer une alternative crédible aux jeux existant pour l'instant.



Actuellement, mon équipe est en recherche de ses derniers éléments, piliers de son avenir. Nous sommes "sur les starting-blocks" et avons déjà commencé la phase de production du jeu; toute la phase de R&D étant désormais terminée.



Je vous invite à me contacter si vous souhaiter en savoir plus sur le sujet :)



Bien à vous,



Romain MAUREL



Mes compétences :

Édition

game designer

Jeu vidéo

Marine marchande

Recherche

Robot

Video