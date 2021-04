Romain MESTDAGH

Bonjour,



Formé en alternance pendant 6 ans, jai occupé des postes de charget de projet, coordinateur et animateur d'activités logistiques. Ces expériences mont permis de développer mon leadership, mes capacités en résolution de problème et doptimiser lintégralité de la chaîne dapprovisionnement.



Ce parcours fait du "Lean Logistics" ma spécialisation, autonome, à laise à loral et dynamique, jaime mener ou participer à des projets et conduire le changement afin de pouvoir bénéficier dune approche globale tout en restant proche du terrain.



Capable de madapter à différentes cultures et stratégies dentreprise dans un rôle de management transverse ou direct, jaime superviser, coacher et former les salariés afin de lutter contre les gaspillages, la variabilité et la non-valeur ajoutée.



-Domaines dactivités : Aéronautique ; Agroalimentaire ; Grande distribution ; Transport.



Je vous invite à me contacter, si vous désirez d'autres informations.



Cordialement.