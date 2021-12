Romain PETINOT

Je cherche aujourd'hui à m’investir sur des projets ambitieux sur lesquels je pourrais mettre à profit mes compétences en systèmes énergétiques, mon dynamisme et mon esprit d'initiative.



Au niveau de ma formation, mon cursus généraliste m’a tout d’abord permis d’acquérir une base scientifique solide et de bonnes capacités d'analyse. j’ai également développé des compétences plus spécifiques en thermique et énergétique grâce au mastère spécialisé que j’ai effectué au Royaume-Uni.

Mon année d'étude à l'étranger fut l’occasion de vivre une vraie expérience internationale et de développer un anglais de qualité tant au niveau oral qu’écrit.



Mes compétences :

Modélisation

Smart Grid

Energies renouvelables

Bâtiment

Efficacité énergétique