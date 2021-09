14 ans d'expériences dans l'informatique d'une multinationale Francaise, et fort de l'expérience avec et au sein de prestataire IT dans mes activités récentes, je suis engagé dans l'amélioration et l'optimisation de l'informatique interne des entreprises.



Mes compétences :

MAITRISE ITIL OPERATIONNEL

MANAGEMENT TRANSVERSE IT

MANAGEMENT DIRECT IT

GESTION DE PROJET IT

GESTION BUDGET IT

GESTION DUN CENTRE DEPLOIEMENT POSTE DE TRAVAIL

GESTION CENTRE DE SERVICE "Helpdesk"