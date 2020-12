Romain ROTHIER

Chef de projet Web @ILoveWifi, passionné par les nouvelles technologies, le développement web et le motion design.

Autodidacte par nature et geek par passion, je me suis formé aux techniques de design (Photoshop, Illustrator), de développement web front-end (HTML5/CSS3, Javascript, CMS) et de motion design (After Effects, Premiere).



Mon motto : Ne jamais cesser d’apprendre. Créatif et curieux, j’aime contribuer à toutes les étapes de la production d’un contenu, d’un site, d’une stratégie, d’une campagne…

Mes expériences multiples – en gestion & en production – me permettent d’avoir un regard et une contribution à la fois business et technique sur tous mes projets.



Mes compétences :

Community management

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Première

HTML 5 / CSS 3