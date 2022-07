Romain RUOCCO (RUOCCO)

Seize années d’expérience dans l’automobile, en tant que projeteur Responsable produit puis Chef de groupe Design, ont confirmé mon goût pour la conception,la gestion de projets techniques complexes et le travail en équipe.

Je suis aujourd'hui Responsable de groupe CAO de l’ entreprise PWO en Allemagne Spécialiste de la conception et fabrication de pièces de carrosserie automobile.

Mission : Assure le pilotage des les projets techniques dans les activités de développement.

Etudie des concepts et solutions détaillées, analyse fonctionnel, Amdec produit dans le respect des cahiers des charges techniques et des objectifs prix et délais

Assure de la maîtrise des normes ISO des constructeurs Automobiles :

Mêt en place des méthodes de travail et de gestion de projet relatif au design.

Pilote et assiste les utilisateurs de l’outil CAO CATIA V5 ( 5 techniciens)..

Accompagne le service commercial sur les avants projets en phase d’aquisition..

Réalisation du planing prévisionnel d'études.

Assure un reporting précis des dépenses.



Mes compétences :

Allemand

Automobile

CAO

CAO CATIA V5

Catia

catia V5

Chef de projet

Conception

Conception Design

Design

Emboutissage

Fonderie

Gestion de projet

Industrie automobile

Mécanique

Omega

Plasturgie

Soudure