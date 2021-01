Romain TERLUTTE

EXPERTISES

Réalisation de projet par pays et nationaux.Réalisation de model dintégration de filiale.Pilotage dactions, tâches et ordonnancement.



MANAGEMENT

Encadrement déquipe et gestion du turn-over.

Planifications et suivis de projets dintégrations.

Mise en place de normes et formation des équipes.



TECHNIQUES

SGBD : SQL Server, MySQL

Languages: JavaScript, PHP, HTML, PowerShell, VBScript (WSH, WMI, LDAP).

OS: Windows Systems (2003 à 2012r2 server, XP à Windows 10).

Messagerie: Exchange 2007 et 2013, Gmail Pro

Environnement: Citrix, VMware

Outils Serveur: SCCM 2007 et 2012, IIS, SQL Server, Tivoli Netview, ARS, Arcserve, Newtest, , ISA 2006, Websense, Altiris, Veritas 9.1, Nagios, Nagvis, Easyvista, NTbackup, Backup Exec, PRISM.

Outils de Masterisation : SCCM, MSI, Ghost.

Intégration des applications TWS 8.6, CFT 2.7, TSM 5.5, SOX, MOM, Hyperion, Pharos, Genio, Maximo, Reuters, Bloomberg, Coda, IWSOrdonnanceur : Automator



ENVIRONNEMENT

JIT (Just In Time)

Trading

ITL