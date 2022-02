Romain TOUROUDE

Responsable Maîtrise d'Ouvrage - Orange Direction Immobilière Groupe.



Diplômé d'un Master 2 Management et Ingénierie des Services - Patrimoines Immobiliers à l’Université de Marne-La-Vallée - (IAE Gustave Eiffel), j'ai effectué 2 ans d'alternance au sein de Protertia FM - filiale EDF - en tant que chargé d'affaires Travaux & Aménagement d'Espace. J'ai terminé mon apprentissage en tant que chef de projet HQE pour Bouygues Telecom.



Mon profil est tout d’abord technique, j’ai effectué un BTS Electrotechnique, puis une licence professionnelle en Management et Gestion des Bâtis pendant laquelle j’ai pu découvrir l’alternance et la gestion d'affaires dans le domaine travaux chez Protertia FM (Tour EDF, La Défense)



J’ai intégré par la suite le Master Management et Ingénierie des Services-Patrimoines Immobiliers (MIPI) en continuant l'alternance chez Protertia FM. J'ai approfondi mon expérience en tant que chargé d'affaires et je me suis familiarisé avec les contraintes imposées par les démarches environnementales.

En seconde année de Master, j’ai opté pour l’option Facility Management et une alternance au sein de la Direction de l'Exploitation Immobilière de Bouygues Telecom. J’y ai découvert la fonction de chef de projet HQE.



Dynamique, polyvalent et ouvert d’esprit, j’ai un bon sens du relationel.



Spécialités

Gestion de projet, gestion d'affaires techniques, exploitation immobilière, facility management, maitrise d’œuvre.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Management Energétique

Exploitation technique

Exploitation multiservices

Project

Visio

AutoCAD