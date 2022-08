Romain TRUONG MINH TAO

Mes compétences :



* Négociation commerciale ( chasse & élevage)

* Développement commerciale

* Gestion

* Financement

*



*Pnl



*Informatique Hardware : Maintenance

Infogerance de systèmes automatisés.

Informatique bureautique : windows , Android

,mac ,unix , suite Office , suite Acrobat .



Parcour Sportif :



- Ceinture noire Taekwondo

( fédération française et internationale.)



- Diplômé de Muay thaï ( fédération Française )



- Multiples distinctions sports de combats

[Pieds poings , self défense, close combat ]

( Régionales et nationales)



Loisirs :



Musculation , fitness , streching ,voyage ,VTT , roller , lecture, gastronomie, équitation etc