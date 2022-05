Romain VINCENT

Je viens de terminer ma formation de 8 mois au centre Aactes et Formations de Saint-Herblain où j'ai décroché mon titre professionnel de Dessinateur Concepteur BIM Bâtiment et Architecture de niveau 5 Bac+2 enregistré au RNCP.



J'ai été formé sur les logiciels Auto CAD, SketchUp, Allplan, Photoshop, Word et Excel.



Ma formation porte sur la conception d'un projet de construction d'un bâtiment, la demande de permis de construire, la consultation des entreprises et le chiffrage du projet, la réalisation des plans d'exécution destinés aux entreprises de construction.



J'ai également dû défendre un projet lors d'une soutenance devant un jury de professionnels.



J'ai effectué un stage de 7 semaines dans un cabinet d'architecture et de décoration intérieure.



Je recherche un poste de dessinateur en bureau d'étude, cabinet d'architecte ou chez un maître d'oeuvre sur le secteur d'Ancenis et sur un rayon de 50 km maximum autour.



Je suis respectueux, curieux, réactif, à l'écoute, persévérant, j'aime travailler en équipe , j'ai envie de réussir et de prendre rapidement en autonomie pour permettre à ma future entreprise d'avancer sur de nouveaux projets dans de bonnes conditions.



Bien que débutant dans le métier, j'apprends vite, j'aime partager mes connaissances et mettre à profit mes compétences.