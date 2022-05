Romaine FINZI

Membre titulaire de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P), membre associé de la Société Française de Gestalt, titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP), je reçois des adultes et des adolescents en thérapie individuelle, thérapie de couple et groupes.



Je me suis formée à la Gestalt Thérapie auprès de l'Ecole Parisienne de Gestalt et de l'Institut de Gestalt du Nord, à la thérapie de couples, au suivi des personnes abusées sexuellement ainsi qu'à l'accompagnement des personnalités addictives, plus particulièrement les boulimiques. Pour plus d'information, je vous propose de visiter mon site :



http://www.romainefinzi-psychotherapieparis.com/



J'ai également suivi un cursus de trois ans (2016/2019) en Référentiel de Naissance et en Tarot, deux approches qui proposent une autre façon de se connaitre, très complémentaires de la thérapie.



Je pratique une psychothérapie intégrative issue de la Gestalt Thérapie, de la Psychanalyse, de l’Analyse Systémique et des Neurosciences. Ayant vécu de nombreuses années en Amérique Latine, je suis bilingue français/espagnol.



Mes interventions



* Psychothérapie transformative ou psychothérapie de soutien à la suite d’une crise existentielle ou d’événements de vie déséquilibrants (divorce, deuil, chômage, accident…),

* Boulimie et TCA (troubles du comportement alimentaire),

* Accompagnement de personnes abusées sexuellement et de victimes de harcèlement,

* Thérapie de couple, difficultés sexuelles, conjugales,

* Etats dépressifs, anxiété, troubles de l’humeur,

* Problématiques liées à l’estime de soi,

* Troubles de la personnalité.

Et séances individuelles de Tarot et de Référentiel de Naissance



Mes compétences :

Thérapie de couples

Connaissance de soi par le Tarot

Psychothérapie

Groupe de thérapie