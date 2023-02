Roman RIBEMON

C’est fort de plus de douze années d’expérience dans l’immobilier, notamment en tant que Responsable des acquisitions et Directeur de Programmes que j’ai décidé de fonder PIETRA AM.

PIETRA AM est née de la volonté de mettre à profit les compétences acquises dans l’ingénierie immobilière, dans le but d’optimiser la valorisation de chaque actif sous gestion avec comme objectif premier, acquérir la satisfaction et la confiance de ses partenaires et clients, qu’ils soient investisseurs, acquéreurs ou encore, locataires.

C’est le fruit de l’expérience, de nombreuses opérations menées sur le territoire national, ayant permis d’acquérir le savoir-faire et le réseau indispensable au montage et à la réalisation d’investissements immobiliers, à court ou moyen termes, générateurs de valeur.

PIETRA AM, s’appuie sur l’alliance d’une parfaite connaissance du marché, des règles juridiques, fiscales et d’urbanisme mais aussi d’une parfaite maitrise des techniques du bâtiment et des montages financiers liés à son activité.

C’est entouré de professionnels compétents et reconnus que PIETRA AM construit son développement. Des partenaires rencontrés au fil des années, avec qui une confiance mutuelle s’est instaurée, créant ainsi de réelles synergies. Qu’ils soient, apporteurs d’affaires, investisseurs, banquiers, notaires, architectes, entrepreneurs ou géomètre, c’est également sur leur contribution et leur expertise que la réussite de chaque projet s’appuie.

Son développement s’axe sur des marchés maitrisés, à fort potentiel, où la demande en immobilier reste croissante.

Le marché Parisien en est le pôle principal, mais la Côte d’Azur, Lyon et Bordeaux restent des secteurs géographiques très attractifs dans lesquels PIETRA AM dispose de nombreux appuis locaux et qui constituent également des zones prioritaires d’études et de développement.

La « mise en valeur » est propre à chaque projet mais s’accompagne toujours d’une évolution. Fréquemment, par la réalisation de travaux d’amélioration du bâtiment mais aussi, l’optimisation des surfaces, la création de mètres carré par la surélévation ou la reconstruction ou encore la transformation de locaux tertiaires obsolescents. La recherche de biens permettant d’allier optimisation fiscale et investissement patrimonial est également une clé venant compléter la valorisation.

PIETRA AM intervient également, à la demande de ses clients et partenaires, à l’occasion d’arbitrage, en tant que conseil à l’acquisition ou à la vente et met ainsi à leur disposition toute son expertise en terme d’analyse et propose également de les accompagner dans un processus visant à améliorer la valeur de leurs biens immobiliers.



Mes compétences :

IMMOBILIER

commercialisation

luxe