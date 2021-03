Romane LAGARDE

Ayant eu plusieurs expériences dans le secteur de la vente et de la garde d'enfants je possèdes certaines compétences requises au bon déroulement de ces activités. Actuellement en recherche d'emploi, je recherche donc un post dans ces secteurs mais suis également ouverte à d'autres secteurs. En effet aimant apprendre et ayant une bonne capacité d'adaptation je pourrais découvrir de nouveaux métiers et acquérir de nouvelles compétences