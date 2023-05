Romane STEFANINI

Diplômée d'un baccalauréat général avec des spécialités en Sciences économiques et sociales et en Littérature Anglaise et actuellement étudiante en BUT Techniques de Commercialisation parcours Business International à l'IUT de La Rochelle, j'ai acquis un ensemble de compétences variées et polyvalentes.



Mon parcours académique m'a permis de me familiariser avec les concepts clés du marketing, de la vente, de la communication commerciale.

Cette année, j'ai également pu traiter du développement de l'offre de l'offre à l'international et du management interculturel à travers des travaux réalisés pour des entreprises rochelaises. Grâce à cela, je suis en mesure d'appréhender les défis et les opportunités liés au commerce international.