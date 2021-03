Romane SZYMANSKI

Je suis actuellement titulaire d'une licence en droit obtenue à la suite d'un baccalauréat scientifique. Je suis à la recherche d'un emplois, afin d'acquérir plus d'expériences professionnelles et personnelles.



Je suis de nature sociable et souriante, je suis dynamique et surtout motivée. Comme vous pouvez le constater via mes expériences professionnelles, jai eu beaucoup de contrats courts dans différents domaines, me permettant daccroitre ma capacité dadaptation et mon autonomie. Je suis attentive et japprends vite afin de madapter au mieux et rapidement à mon environnement de travail. Mon expérience en tant quanimatrice au sein dun centre de loisirs auprès de jeunes enfants ma permis davoir un très grand sens des responsabilités, dêtre réactive et surtout à lécoute des besoins des enfants mais également des parents. Cette expérience daccueil des parents et des enfants, ainsi que celle de vendeuse au sein de lenseigne Pimkie Béthune en tant quhôtesse de caisse et conseillère clientèle, mont permis dapprofondir mon sens de la relation clients. Les clients rencontrés me disent souriante et agréable et jaime discuter avec les personnes. Mon contrat passé au sein de lhypermarché Cora Lens 2 ma permis de me familiariser avec le travail en grande surface, notamment la prise de connaissance des consignes dhygiène et de sécurité, la mise en rayon, la rotation des produits dans ceux-ci ainsi que les inventaires. Enfin, mon expérience chez Flunch ma permis dêtre autonome, rapide et efficace dans lexécution de mes tâches de par linfluence de clients. On me reconnait généralement organisée et attentive, et tout au long de mon parcours professionnel jai dû travailler en équipe sachant madapter au sein de celle-ci. Jai également travaillé au cours de cet été 2020, me permettant de me familiariser avec les consignes sanitaires édictées suite à la pandémie du COVID-19. Consignes dautant plus présente au sein de lentreprise Amazon pour laquelle jai travaillé. Je souhaite donc mettre au profit de votre organisme ces compétences afin de les améliorer et den apprendre de nouvelles.



Je suis à l'aise avec les outils informatiques, notamment ce qui est outils Microsoft. Je possède un permis B ainsi qu'un véhicule personnel.



Je suis disponible pour de plus amples informations sur mes expériences !