Romuald LEBOULEUX (ROMUALD LEBOULEUX)

Chef de projet organisation et méthode logistique

Véritable interface entre les services de la logistique et les différents services du

Siège :

Mettre à disposition des équipes dexploitation logistique les outils informatiques, les organisations et les process qui leur permettent de fournir la qualité de service attendue par JULES et BIZZBEE

Gestion de projets logistiques : respect des engagements de coûts, délai et service (Mise en place ERP Nodhos ANM, migration du WMS, refonte de la Gestion des Temps dActivité en partenariat avec la RH, mise en place dune certification, diminution emballage, déménagement dun de nos sites logistique )

Monitoring de lactivité : mettre en place et être garant des indicateurs logistiques, des engagements qualité (certification ARAMIS) et de la démarche damélioration continue.

Accompagnement des équipes logistiques dans la transformation de lentreprise

Gestion de lappel doffre carton pour les 3 centres logistiques (2 M€)

Amélioration continue des process