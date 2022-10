Romulus BEAUVUS

Bonjour! quoi dire? J'ai deux jambes, deux bras, un cerveau, un < 3, et des couilles. J'aime le bel ouvrage, la vie, le dépassement de soi. Je suis entier. J'aime comprendre du premier coup et faire de mon mieux. Aussi j'aime être parfois en compagnie et parfois seul.

Enfin, j'aime écouter. Je n'aime pas: les lâches, les violences gratuites, les fourbes, les voyous.

Pour me joindre il y a le téléphone: 07.86.93.58.39 mais je suis très occupé alors je ne vous promet rien.



Mes compétences :

Plomberie

Gestion budgétaire

Management

Energies renouvelables

Second oeuvre

Gros oeuvre