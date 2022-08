Ronald BANNON

À titre de conseiller accrédité en innovation et en développement des marchés extérieurs, j'accompagne depuis 1997 des sociétés du Québec qui veulent exporter leurs produits ou services vers les marchés des États-Unis, du Brésil et des pays membres de l'Union européenne. Ayant moi-même été entrepreneur à succès, je suis particulièrement doué dans les méthodes d'introduction de nouveaux produits ou de procédés issus de nouvelles technologies incrémentales ou de rupture.



J'apporte une attention toute particulière aux entreprises en TIC, en aérospatial et en fabrication avec l'introduction de systèmes de gestion de la production et du contrôle de la qualité. J'affectionne tout spécialement le transfert de technologies et l'implantation en entreprise de celles-ci dans un cadre de partage et d'enrichissement des connaissances collectives.



J'anime également des ateliers en commercialisation internationale des produits et procédés innovants depuis plus depuis plus de 10 ans à l'université comme conférencier invité et en entreprise, comme formateur agréé. En 2014, l'Ordre des Administrateurs Agréés du Québec m'a décerné le titre de Fellow CMC pour ma contribution et au rayonnement à la profession de Conseiller en Management Certifié. Je suis dédié à la promotion et à la réussite des entreprises du Québec à l'échelle internationale comme je l'ai fait pour moi-même.



J'ai participé à près de 1,000 projets commerciaux à ce jour.



Mes compétences :

Développement international

Commercialisation de produits et services

Gestion de l'innovation

Marketing

Analyse de la valeur

Coaching professionnel

Commerce international