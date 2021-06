Chargé d'affaires - OMIA



OMIA conçoit, fabrique et installe pour les secteurs automobiles et industriels des chaînes complètes de traitement de surface telles que : cabines de peinture, cabines ou tunnels de grenaillage, poudrage, dégraissage et lavage, laboratoires de préparation des teintes, étuves de tous types, aires de préparation et ponçage....



Mes compétences :

SolidWorks

CAO

Gestion de projet

Suivis d'affaires