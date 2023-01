Ronan CAMUS

En tant que CTO freelance, je suis passionné par la technologie et j'ai une solide expérience en stratégie technique.



Diplômé en 2018 dEpitech, j'ai commencé ma carrière en travaillant sur des projets web comme lAPI de paiment de Cityscoot. J'ai ensuite rejoint une start-up dans un incubateur fin-tech à létranger où j'ai développé une expertise développement d'APIs et scrapping, puis en sécurité informatique, administration de bases de données et création de logiciels from scratch.



Depuis mon retour en France, j'ai travaillé en tant que freelance et j'ai mené plusieurs projets avec succès :



- Développement de A à Z d'une plateforme web utilisée quotidiennement par plus de 1600 utilisateurs

- Réalisation de projets web en low-code

- Poste de CTO pour un client pendant 2 ans, avec la responsabilité du développement d'une plateforme à plus dune dizaine de milliers d'utilisateurs (+190000 inscriptions), ainsi que du recrutement, de la formation et de la gestion de 7 développeurs (alternants, stagiaires et freelances)

- Co-fondateur de ma start-up Pylote, j'occupe également le poste de CTO, où j'ai dû relever de nombreux défis techniques en utilisant un large éventail de technologies allant du no-code au pro-code ou encore au devops. J'ai recruté et formé stagiaires et alternants, et j'ai fait appel à des freelances lorsque cela était nécessaire. Grâce à cette expérience, j'ai acquis une solide expertise dans le recrutement de bons profils, la gestion d'une équipe technique et la résolution de problèmes complexes.



En parallèle de mon profil technique, j'ai également développé mes soft-skills. Reconnu pour ma communication et ma vision business & tech, elles m'ont permis de travailler en étroite collaboration avec collègues et clients pour atteindre nos objectifs communs.