Ronan LE PALLEC

Dans le domaine de lautomobile depuis 20 ans maintenant, je connais bien ce secteur économique, les marques et modèles ainsi que les pratiques commerciales.



Vente VN VO, VP/VU (particuliers, pro, Marchands)

Solutions de financement et assurances

Volkswagen / Audi / Seat / Skoda / VW Utilitaires



http://www.aelautos.fr

https://m.facebook.com/aelautos.fr



Mes compétences :

Automobile

Développement commercial

Labellisé ESA

Diplômé de l Université de Vente Volkswagen Group

Maîtrise; 3270 - Sister - First - Kasiop - Planet VO