Ronan MOELLO (RONAN)

Mon métier : les revêtements de sols industriel en résine, travaux spéciaux, protection et réparation des bétons, cuvelage...



Une gamme de produits pour la protection des bétons.



De l'étanchéité d'ouvrage d'art aux sols industriels.





- Réparation et protection des bétons :



* Château d'eau et réservoirs d'eau potable.

* Etanchéité de tunnels, fondation, soubassements...

* Bâtiments Pour Biogaz.

* Bassins et plages de Piscines.

* Joints de dilatation.



- Etanchéité des ouvrages étanche à l'eau :



* Etanchéité pour trafic Piétonnier.

* Stades.

* Passerelles pour piétons et cyclistes.

* Balcons / terrasses / esplanades.

* Fontaines et bassins.

* Hôtels / écoles.

* Toitures - Dôme.





- Génie civil



* Etanchéité de tabliers de ponts.

* Aéroports.

* Etanchéité d'ouvrages souterrains, dalles, voutes de couverture,...

* Toitures de parkings.

* Marquages routiers.

* Rampes de parking.

* Etanchéité de tunnels..

* Métro...









Avantages



un réseau d'entrepreneurs hautement qualifiés et agrées



(MONILE, EPOXY, METHACRYLTHE, POLYURETHANE-CIMENT, VANDEX, MORTIER, REVETEMENTS TERRAZZO...)









POLY-DIFFUSION

Port / 06 82 55 25 36

Fax / 02 97 37 58 05



https://www.sol-resines.com

https://www.resine-sol.com





Mes compétences :

REPARATION DE SOL EN RESINE