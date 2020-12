Rooney FLECK (ROONEY)

Presse, Loto, PMU, tabac, chiant au possible, démolition de batiment, j'étais au marteau piqueur quand je rentrais à la maison j'avais encore les mains qui vibraient, après , magasinier, je volais des Haribo quand le patron prenait se pause, éboueur, genre je puais la merde méme après la douche. Paysagiste, c'était cool, agent funéraire, j'ai vu trop de mort alors j'ai appris à aimer plus les vivants et ce que j'aimes petit moment de réflexion. Dans le bâtiment, carrelage et compagnie. Skipper j'ai vu du beau monde, Clara Morgane, Elie Semoun... En faite je m'en fout qu'ils soient célèbre, 2200 net par mois sans compter les pour boire. Vendeur a Darty, et cerise sur le gâteau vendeur à I K E A du lourd. Aujourdhui je vie comme je l'entend, je ne travail plus, ça me fatigué trop et je reviens a se que je n'ai pas dit au tout début de cette liste, la musique, j'en fait minimum 4h par jour, je suis un grand enfant, quand tu viens chez moi t'a l'impression dêtre dans un magasins de jouets. Que le temps passe, merde alors il me reste un paquet de chose a réaliser... Je m'y met dés demain, promis.