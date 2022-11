Rosa VELAYOUDON GOMEZ (GOMEZ)

Jai toujours été attirée par le théâtre, cest pour moi un outil extraordinaire de libération. Jai eu envie daider les autres et de transmettre, cest pourquoi jai créé une entreprise de formation fondée sur cette expression artistique pour offrir un accompagnement visant à surmonter les tensions, vaincre sa timidité



Puis je me suis formée en Espagne, en Gestalt-thérapie. Il sagit dun accompagnement psychologique humaniste et relationnel. Je me suis ensuite formée en France à lInstitut de Formation en Thérapie Psycho-corporel et me suis spécialisée à lintégration posturale psychothérapeutique, un accompagnement dans lequel le langage non verbal a la même valeur que la parole. Enfin, ma formation Rio Abierto mapporte une dimension transpersonnelle et spirituelle.



J'ai continué à me former à Paris en Hypnose Clinique Intégrative où j'intègre dans mes Accompagnements en individuel et un groupe techniques comme les mouvements alternatives oculaires, l'EFT, et d'autres outils de la psychologie de l'énergie.



Dans ma formation continue : j'ai exploré la Roue de Médecine avec le centre CESHUN

Et dans le développement de mon écoute intégrative je développe un touché crânio-sacrée Biodynamique avec Pascal Anselin et Alain Cassourra.



J'ai un cabinet de Psychothérapie à Paris et à Marcoussis pour mes accompagnements individuels, de couple, des adolescents, enfants, de parents et un groupe.



Stages et formations à thèmes :

7 Rituels Psychocorporels

Cercle de femmes

Yoga-Danse Expressif Relaxation & Création en groupe.