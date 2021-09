Rosalie AURÉ (AURE)

Madame, Monsieur,



Actuellement, je suis en incapacité à travailler en raison de mon endométriose et ma bipolarité. Je suis dans l'attente de la validation de mon dossier auprès de la MDPH afin de pouvoir réussir à m'intégrer de nouveau au sein du milieu professionnel.



De plus, j'ai reçu mon passeport vaccinale le 17/07/2021.



Je suis passionnée par le piano, étant pianiste par audition depuis l'âge de 6 ans. Je compose et écris mes musiques en partition.



Je suis aussi DJ par passion, de techno, d'électronique, de hardstyle et hardcore.



J'aime aussi écrire des poèmes sur la vie et des romans fantastiques. Je m'épanouis au travers du dessin.



L'art m'inspire beaucoup et permet de m'évader dans un autre univers.



Je suis quelqu'un de timide mais quand je joue du piano devant du monde, je suis tellement bien dans ma bulle que je ne vois plus le regard des autres se poser sur moi.



Je suis capable de me créer mes propres défis afin de pouvoir m'améliorer.



Rosalie Auré