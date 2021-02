Rose BOURRELLY

Dotée d’une double compétence en Marketing/Communication et en gestion de projets audiovisuels, j’aide les professionnels de l'architecture, du design et de la décoration d'intérieur à valoriser leur image et promouvoir leur activité.



Mes atouts : curiosité, optimisme, créativité, aisance relationnelle et rédactionnelle.



Mes valeurs : passion, partage, authenticité



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Publicité

Community management

audiovisuel

marketing

communication

relations presse

infographie

réseaux sociaux