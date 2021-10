Rose-Marie ABRIAL-RETAILLEAU (ABRIAL)

Je suis Rose-Marie Abrial-Retailleau ,





Je travaille avant tout sur le bien-être et de l'estime de soi dans le domaine personnel et professionnel.



Pour y parvenir , j'interviens dans 3 domaines essentiels pour l'image de soi : le stylisme, la coiffure et la mise en avant de vos atouts professionnels.



Je propose une expérience de coiffure basée sur le "naturel" et une recherche des atouts "Image" que chaque personne possède , afin de les mettre en lumière .

Ma formation initiale de styliste Mode me permet aussi d'apporter des conseils sur l'image de soi.

J'intervient aussi sur des formations de Technique de recherches d'emploi, afin d'identifier vos atouts et vous donner les clés pour les mettre en avant dans votre CV, lettre de motivation, et lors de l'entretien d'embauche.



Mon travail est créatif mais avant tout humain et passionnant !



