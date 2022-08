Roselin HEUBEUKA

Responsable du développement commercial et marketing. Un poste que j'occupe durant 03 années consécutives. J'ai pour responsabilités :

d'élaborer la stratégie commerciale et marketing en cohérence avec la vision de l'entreprise.

De définir le plan d'action et d'assigner les objectifs.

D'animer la force de vente et d'évaluer leur performance.

De mener les enquêtes de satisfaction clients et d'analyse les perspectives de développement du marché.

D'assurer la veille concurrentielle et le benchmarking.