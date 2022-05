Roselyne CANCHY

Forte de mes capacités d'adaptation, d'organisation et dotée d'un bon sens relationnel, je serais ravie de satisfaire au mieux aux attentes et objectifs qui me seront confiés.



Mes compétences :

Urgences

Services de chirurgies(viscerales,urologie,ORL,est

Services de medecines(USIC,cardiologie,medecine in

Pediatrie,neonatalogie,maternite

Psychiatrie

Soins a domicile

SSR,EHPAD

Assurer les travaux courants de comptabilité

Réaliser le traitement administratif des différent

Travaux courants de secrétariat et assister une éq