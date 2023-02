Rosleine LAZIRI

Diplômée d'un Master en Marketing et Communication, je suis aujourd'hui Merchandiser Prêt à Porter Femme au sein de la maison Nina Ricci.



Possédant une expérience intéressante en Marketing/Merchandising, j'ai eu le plaisir de participer au développement de l'activité de la maison, en adéquation avec la stratégie et les enjeux commerciaux du marché du prêt à porter de luxe.



De nature positive et rigoureuse je souhaite continuer à évoluer dans le secteur du luxe tout en restant dans une dynamique internationale.





Mes compétences :

Marketing

Études qualitatives

Commerce international

Marketing opérationnel

Management

Service client

Étude de marché

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Prospection commerciale

Evènementiel et logistique

Développement commercial

Études quantitatives

Communication

Analyse de données

Communication online

Communication événementielle

Analyse des ventes

Gestion des ventes