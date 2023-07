Rotaract Club NANCY FRANCE

■■■ ■■■ Agitateur d’idées... Accélérateur de talents ! ■■■ ■■■



Notre objectif: Offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, autant sur le plan local qu'international.



Le Rotaract c'est :

○○ plus de 8400 clubs dans 170 pays

○○ à Nancy : un groupe de 35 jeunes professionnels (ou en passe de le devenir)

○○ la possibilité de travailler main dans la main avec le Rotary et ses 1.200.000 professionnels,

en vidéo : http://vimeo.com/11143641



* Vous êtes sensibles aux événements dans votre région et au-delà...

* Vous souhaitez être utiles à la Cité et vous avez des idées d’action...

* Vous cherchez un groupe entreprenant dans l’esprit citoyen...

* Vous désirez recevoir une formation complémentaire pour la prise de responsabilité dans l’action...

* Vous avez envie d’intégrer un groupe convivial et dynamique...

* Vous avez entre 18 et 30 ans...



Rejoignez-nous !



► Et c'est aussi des formations professionnelles gratuites organisées toutes les deux semaines. Pour en être informé, rien de plus simple : rajoutez ce profil viadeo ou écrivez-nous à :



contact.rotaract.nancy@gmail.com



Bienvenue !



