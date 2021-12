Roua BOURAS

Je suis passionne par le marketing digital , les nouvelle technologies ,innovation et média social surtout en particulier Facebook et Instagram .

je suis active , créative , ambitieux , discipline et responsable et capacité d'adaptation .

j'aime beaucoup les expérience professionnelle , la communication avec les autres et le travail en équipe .

actuellement Je suis une étudiante en 2éme année marketing digital a Institut Supérieur des Etudes Technologique Nabeul .